東海ソフトは５日ぶり反発。１６日取引終了後、ソフトウェア開発のＡＪ・Ｆｌａｔ（名古屋市中区）の全株式を取得し、子会社化すると発表した。株式譲渡実行日は１２月２日の予定。開発体制の強化や人材拡充を図る狙いがある。これが買い手掛かりとなったようだ。 出所：MINKABU PRESS