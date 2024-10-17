リーグ優勝決定シリーズ第3戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で出場した。6回には自身の前を打つ9番エンリケ・ヘルナンデスが貴重な追加点となる2ランを放ち、大谷の目の前でドヤ顔のパフォーマンスを披露。日本ファンも笑撃を受けている。ネクストの大谷も両手をあげてガッツポーズだ。6回2死二塁で“キケ”ことヘルナンデス