17日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数581、値下がり銘柄数699と、値下がりが優勢だった。 個別ではＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮがストップ高。安江工務店、ビーロット、アイスコ、ビート・ホールディングス・リミテッド、エム・エイチ・グループは年初来高値を更新。セーラー広告、大和重工、ジー・スリーホールディングス、ポエック、ＪＥＳＣＯホ