17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数207、値下がり銘柄数320と、値下がりが優勢だった。 個別ではイメージ情報開発がストップ高。スタメンは年初来高値を更新。グリッド、イオレ、ドリコム、グロースエクスパートナーズ、フルッタフルッタは値上がり率上位に買われた。 一方、光フードサービス、タイミー、オプロ、ＲＯＸＸ、ＩＮＧＳなど13銘柄が年初来安