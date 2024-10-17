■天使すぎる！スキズ・フィリックスの多彩な魅力を堪能 【写真】彫刻のような美しい横顔のフィリックス（Stray Kids）他 Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が表紙を飾る、韓国のファッション誌『ELLE KOREA』11月号のカバービジュアルが解禁された。 創刊32周年記念号となる『ELLE KOREA』11月号のカバーには、「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のアンバサダーを務めるフィリックスを