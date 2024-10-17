17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 96444-3.7 27035 ２. 楽天Ｗブル864148.5 31950 ３. 野村日経平均7165 -10.1 40410 ４. 日経ベア２6319 -27.0 299.7