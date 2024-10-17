【ワシントン＝向井ゆう子】安倍内閣で国家安全保障局次長を務め、核戦略に詳しい兼原信克・元内閣官房副長官補が１６日、ワシントンの戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）で開かれた会合で、台湾有事をにらんだ日米の核共有などについて提言した。兼原氏は、核戦力を増強する中国が有事に際し、日本を核で威嚇し、日米の離間を図る可能性を指摘。米国が中国に対し、戦術核兵器の使用を「常に報復の選択肢」に含めていると宣言する