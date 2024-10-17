警察庁は17日、来年度から一部の都道府県警で、地域や交通部門の警察官がウェアラブル（装着型）カメラをつけるモデル事業を行うと発表した。職務質問や交通違反取り締まりなどの様子を現場で撮影し、映像を警察署のパソコンに一定期間保存する。定例会見をする警察庁の露木康浩長官=2024年10月17日午前11時18分、東京都千代田区、板倉大地撮影警察官と相手のやりとりを客観的に記録し、苦情などの際に職務執行の適正さを検証