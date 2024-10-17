◇MLB ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 メッツ-ドジャース(日本時間17日、シティ・フィールド)ナ・リーグの優勝決定シリーズ、第3戦。ドジャースとの1勝1敗で迎えたこの試合で、メッツの選手らは先発投手であるルイス・セベリーノ投手の背番号「40」を顔に刻み、声援を送りました。17日のドジャース戦に登板したセベリーノ投手。5回途中までに95球を投げると、味方のエラーも絡み2失点(自責点0)で降板しました。このセベリーノ投