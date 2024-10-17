東京とニューヨークを拠点に、世界で活躍するファッションモデルの萬波ユカさん（33）が13日、和歌山県新宮市にある母校の近畿大学付属新宮中学・高校を訪れ、約20人の後輩たちと懇談した。後輩たちと懇談する萬波ユカさん=2024年10月13日、和歌山県新宮市新宮、菊地洋行撮影「身長を伸ばせたのは、めっちゃ牛乳を飲んで、いっぱい寝たから」。萬波さんは気取らない語り口で、後輩の質問に答えたり、恩師を巻き込んで思い出話