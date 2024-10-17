巨人・桑田真澄２軍監督の息子で、「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが１７日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを披露した。インスタグラムで「ＰｏｒｓｃｈｅＳｐｅｃｉａｌＲｕｎｗａｙ２０２４ヨンアちゃんと優さまほんと綺麗（きれい）だった」とイベントでモデル・山田優、ヨンアと会ったことを報告し、自撮りのスリーショットをアップ。この投稿にフォロワーは「本当に皆さん綺麗です」