農作物が霜の害に遭わないよう願う、熊本県阿蘇市の霜神社の「火たき神事」で、16日、最後の神事が行われました。 【写真を見る】「ご神体を59日間火で温める」農耕祭事の “火たき神事” 最終日『乙女あげ』で火を鎮める熊本・阿蘇市 火たき神事は、ご神体を59日間火で温め、農作物が早霜の害に遭わないように願うもので、国の重要無形民俗文化財にも指定されている阿蘇の農耕祭事です。 「乙女あげ」といわれる16日の神事