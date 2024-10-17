『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送毎週水曜深夜3時）とJR東海の「推し旅」とのタイアップ企画『佐久間宣行の「これ仕事じゃないんで！」 with JR東海』が10月23日（水）からスタートする。 この番組は、東海道新幹線乗車中に専用サイトから聴くことができるオリジナル番組として配信。リスナーから新幹線にまつわるエピソードを募集し、それを佐久間宣行が紹介していくという、まさにラジオのよう