Apple Watchは高い機能性だけでなく、装着できるウォッチケースの多彩さも魅力のひとつ。その日の気分や装着シーンに合わせることができ、デザインから素材まで幅広いラインナップが揃っているサードパーティのウォッチケースは、Appleの純正ケースとはまた違った雰囲気や個性を演出できるのがストロングポイントになっています。イタリア発のラグジュアリーApple Watchケースブランド・HUMBLE RICH（ハンブルリッチ）より発売中の