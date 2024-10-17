明治安田生命保険相互会社は17日、子育てに関するアンケート調査の結果を発表。0歳から6歳までの子どもがいる有名人を対象とした「理想のパパ」ランキングにて、タレントの杉浦太陽（43）が1位となった。【ランキング表】「理想のパパ」トップ5の結果1位の杉浦の理由として「子育てに協力的なイメージがある」「家族の仲が良いイメージがある」といった回答が多くみられた。2位はミュージシャン・タレントのDAIGO（46）で、