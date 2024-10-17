16日午後、ソウルCGV龍山（ヨンサン）アイパークモールにて、映画「結婚、するか？」のマスコミ向け試写会および記者懇談会が開かれ、イ・ドンフィ、ハン・ジウン、チャ・ミギョン、キム・ジンテ監督が出席した。「結婚、するか？」は、長い恋愛の末にウジョンとの幸せな結婚を控えているソヌの父親が急に脳出血で倒れ、雪だるま式に膨れ上がる治療費を解決するための家族たちの奮闘記を描いた生計型コメディだ。・イ・ドンフィ＆