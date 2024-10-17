試合前にメッツ・ファンからのブーイングを受け、思わず笑顔を浮かべた大谷。(C)Getty Images敵地での一戦で大谷翔平（ドジャース）は容赦なく洗礼を受けた。現地時間10月16日にナショナル・リーグのリーグ優勝決定が行われ、敵地に乗り込んだドジャースの大谷は「1番・DH」で先発出場した。【動画】ニューヨークの洗礼に思わず笑顔大谷翔平の「ブーイング返し」をチェックニューヨークでの開催というだけあって、球場に大