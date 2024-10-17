リアリティ番組出演で一躍有名となった女優フランチェスカ・イーストウッド（31）が先週末、ＤＶ容疑で逮捕された。交際中の俳優アレクサンダー・レイス（45）と12日夜にビバリーヒルズ周辺をドライブしていた際、「口論」から肉体的な暴力に発展したと警察当局はＴＭＺに説明した。フラチェスカは、ハリウッドの大御所クリント・イーストウッドと元パートナーのフランシス・フィッシャ