24日に行われるドラフト会議で、巨人が最速154キロ左腕の関大・金丸夢斗（4年=神港橘）を1位指名する方針を固めたことが分かった。【もっと読む】「走る筋肉ダルマ」浅野翔吾のバレンタインデー秘話高校時代に甲子園出場はないが、関大進学後に才能が開花。最速154キロの直球にスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットと多彩な変化球を操り、奪三振能力が高い。さらに制球力も抜群というアマチュアナンバーワン左腕だ