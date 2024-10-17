今月11日と15日に2026W杯アジア最終予選が行われ、サッカー日本代表はサウジアラビア・オーストラリアと対戦。サウジアラビアには2−0で勝利し、オーストラリアには1−1で引き分けた。【貴重な写真】バキバキに鍛え抜かれた腹筋が凄すぎる…城彰二が「心配になるレベル」と厳しく指摘した日本代表選手の“ヤンチャすぎる私服姿”を写真で見る元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この試合をどう見た