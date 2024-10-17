モスバーガーを展開するモスフードサービスは、11月29日の“いい肉の日”に向けて、4種類の冷凍ライスバーガー（焼肉、チーズ焼肉、韓国風ピリ辛ポーク、魯肉飯（ルーローハン））がセットになった「モスライスバーガー4個セット」をネット注文で受付、モスバーガー店舗（一部店舗除く）で受け取ることができる企画を実施する。同社では、通販サイト「モス公式オンラインショップ〜Life with MOS〜」を2022年7月に開設し、店舗で提