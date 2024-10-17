日本ケンタッキー･フライド･チキンは10月25日から、「ハロウィン9ピースバーレル」を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。ケンタッキーフライドチキン 「ハロウィン9ピースバーレル」発売【関連記事】マクドナルド「いまだけダブチ」3商品10月23日発売、“やみつき”になる味わいの「ガーリックオニオン」、2年ぶりの「辛ダブチ」と3年ぶりの「トリチ」を展開、朝だけの「ダブチソーセージマフィン」も登場「ハロウィ