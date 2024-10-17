日本マクドナルドは10月18日、ハッピーセット「トムとジェリー」第1弾を発売する。【関連記事】ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」10月18日発売、フレンドリータクトやヘアコーム・おしゃれミラーなど、なりきり＆おしゃれおもちゃ全6種/マクドナルドマクドナルドのキッズメニュー「ハッピーセット」は、「チーズバーガーハッピーセット」「チキンマックナゲットハッピーセット」や、10時30分までの朝マック限定「エッグマッ