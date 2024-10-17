千葉ロッテマリーンズは11月17日にZOZOマリンスタジアムで開催するファン感謝デー「MARINESFANFEST2024」の概要とチケット販売スケジュールを発表した。イベント当日は昨年に引き続き、「マリーンズ白黒対決」と題し、選手たちが「TEAMWHITE」と「TEAMBLACK」に分かれてさまざまな対決イベントを実施する。イベントの後半では昨年に引き続き「白黒野球対決supportedbyLOTTE」が行われ、閉会セレモニーでは選手達