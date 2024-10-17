グーグル（Google）は、アジア太平洋地域（APAC）のAIスタートアップを支援する取り組みを10月～12月に実施する。7カ国合計23社のAIスタートアップ企業と協働し、グーグルのさまざまなソリューションの活用や、企業との繋がりなどを支援していく。 AI技術はますます成長し、生活にも溶け込み始めている昨今、「アジア太平洋地域でもAIの新たなイノベーションやコミュニティを