日本マクドナルドは10月23日、“ダブチ”の新商品「ガーリックオニオンダブチ」「辛ダブチ」「トリチ」を期間限定で発売する。マクドナルド 「いまだけダブチ」3商品発売【関連記事】コメダ珈琲店、2024年「コメ牛」復活、10月23日発売、特製タレの牛カルビ肉をはさんだハンバーガー、肉2倍の「肉だく」と肉3倍の「肉だくだく」も復活“ダブチ”は「ダブルチーズバーガー」の通称。「いまだけダブチ」として新商品を展開する。「辛