ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１６日の最高会議（議会）での演説で、ロシアの侵略終結に向けた「勝利計画」の内容を説明した。ゼレンスキー氏は９月以降、米欧首脳らに計画を説明してきたが、具体的な内容を公表したのは初めて。計画は５項目で、１番目に北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟に向けた交渉への「即時かつ無条件」の招待を挙げた。ＮＡＴＯは７月に開いた首脳会議の首脳宣言で「後戻りできない