政府は17日、北海道の養鶏場での鳥インフルエンザ発生を受け、首相官邸で関係閣僚会議を開いた。林芳正官房長官は「迅速かつ適切な防疫措置をはじめ、感染拡大防止に政府一丸となって取り組む必要がある」と述べた。