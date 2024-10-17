Andrew Chung[１６日 ロイター] - 米連邦最高裁判所は１６日、国内の石炭火力発電所に厳しい温室効果ガス排出量削減目標を課す環境保護局（ＥＰＡ）の新たな規則について、異議申し立ての訴えを起こしたウェストバージニアなど２５の州や電力業界などからの訴訟期間中の差し止め請求を認めない判断を示した。新規則は、２０３８年より先まで運転を続ける石炭火力発電所に対して、３２年までに温室効果ガス排出量を９０％削減す