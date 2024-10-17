栃木県栃木市は、市所有の国登録有形文化財「旧足利銀行栃木支店」について、建物を賃貸していた市内の飲食業者が無断で別の業者に転貸していたと明らかにした。市は、契約違反だとして賃貸借契約を解除し、7月末に業者から明け渡しを受けたという。この建物は映画「ALWAYS三丁目の夕日」のロケで使われ、飲食業者は当初、「ALWAYS」の名が入った洋食店を営業していた。市によると、建物は木造平屋建て。1934（昭和9）年に