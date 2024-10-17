インフルエンサーの阿部なつきが15日（火）、大きなエビのぱっくりショット公開した。【別カット3点】阿部なつき、キラキラの瞳でエビをぱくり！170万超えのInstagramフォロワーを誇り、"令和の峰不二子"とも称されるインフルエンサーの阿部なつき。2022年には初の写真集『i am natsuki』（KADOKAWA）を発売した。阿部は15日、「エビちゃん手が大きすぎて怖いって最近よく言われる。笑#エビ」とInstagramを更新。美バスト際立