【MG 1/100 リ・ガズィ（逆襲のシャアVer.）【3次】】 【MG 1/100 ドワッジ改【再販】】 【HG 1/144 アメイジングズゴック【再販】】 予約開始：10月17日11時 2025年3月 発送予定 価格 MG リ・ガズィ：6,600円 MG ドワッジ改：6,050円 HG アメイジングズゴック：1,650円 BA