モデルでタレントのカイヤが１７日、自身のブログを更新。元夫の川粼麻世の再婚を祝福するとともにもの申した。「まず初めに、川崎麻世さん、ご結婚おめでとうございます。お二人が健康で幸せに、長く幸せな日々を送られることを心からお祈り申し上げます」（原文ママ）と祝福したカイヤ。だが続けて「ただ、今回の新しい始まりに至るまでの経緯について触れさせてください」とし、「昨年、私たちの息子の誕生日に離婚