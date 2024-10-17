中国広東省の研究開発費、２３年は約４８０３億元８年連続首位9日、広東省江門市の江門ニュートリノ実験施設で建設中の中心検出器。（江門＝新華社記者/金立旺）【新華社広州10月17日】中国国家統計局がこのほど発表した「2023年全国科学技術経費投入統計公報」によると、広東省の23年の研究開発費総額は4802億6200万元（1元＝約21円）で22年より390億7200万元（8.9％）増加し、8年連続で全国首位をキープした。研究開発費の