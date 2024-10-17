北海道は17日、厚真町の養鶏場で死んだニワトリから高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたと発表した。今シーズン、国内の飼育農家で感染が確認されるのは初めて。鈴木直道知事は、この養鶏場で飼育されていた約1万9千羽の殺処分を指示した。道によると、農家から16日、「飼育しているニワトリ約120羽が死んでいる」と連絡があった。簡易検査で陽性反応が出たため、遺伝子検査を行い、高病原性であることが17日に確認