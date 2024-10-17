25年間、“初”の道を切り開き、独歩的な地位と権威を受け継いできた世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」が、2次パフォーミングアーティストのラインナップを発表した。今回発表された2次パフォーミングアーティストは、J.Y.Park、イ・ヨンジ、ME:I、MEOVV、TREASURE、TWSの計6チーム。アメリカ現地時間11月21日（日本時間22日）にロサンゼルスのドルビー・シアターで繰り広げられる「2024 MAMA AWARDS」の幕を開けるアー