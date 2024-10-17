実業家の西村博之（ひろゆき）氏（47）が16日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。学校で使用するタブレット端末費用の負担について「国が全部出すっていうほうがいいんじゃないか」と述べた。香川の県立高校では授業などで使用するタブレット端末について、来年度の入学生から、公費負担から自己負担に。国の交付金がなくなることなどが理由。負担額は7万5000円ほどかかる見込みだという。ひろゆ