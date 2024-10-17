韓国外務省は17日、石破首相が靖国神社の秋の例大祭にあわせて真榊（まさかき）と呼ばれる供え物を奉納したことを受け、「深い失望と遺憾を示す」とのコメントを発表しました。その上で、「歴史を直視して過去への真の反省を示すことが、未来志向的な韓日関係を構築する重要な土台である」と強調しています。