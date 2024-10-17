5日、トランプ前米大統領（左）の選挙集会に参加したイーロン・マスク氏＝ペンシルベニア州バトラー（AP＝共同）【ワシントン共同】米実業家イーロン・マスク氏が7〜9月、共和党大統領候補のトランプ前大統領を支える団体に約7500万ドル（約112億円）を献金したことが米政府に提出した資料で16日分かった。選挙資金集めで民主党候補のハリス副大統領陣営に劣るトランプ陣営に追い風となる。トランプ氏支持を表明しているマスク