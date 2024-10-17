福岡高裁2015年、陸上自衛隊西部方面隊の男性陸士長＝当時（22）＝が自殺したのは教官のパワハラが原因だとして、熊本市の両親が教官2人と国に計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟で、計約6700万円の支払いを命じた福岡高裁判決が確定したことが17日、高裁への取材で分かった。10月2日の控訴審判決は、陸士長が違法な指導で受けた心理的負荷は強く、自殺は予見可能だったと指摘。国に220万円の支払いを命じた22年の一審熊本地