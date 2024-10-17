リクルートは北海道に居住している人を対象に実施した「SUUMO住民実感調査2024 北海道版」を発表。これは、北海道内の自治体と駅を対象に「住んでいる街に住み続けたいか」を調査したもの。自分では気づかなかった街の魅力を知ることで、住まい探しの際の街選びの選択肢を広げよう。住んでいる人が評価する「住み続けたい自治体」と「住み続けたい駅」を調査「SUUMO住民実感調査2024 北海道版」は、“今住んでいる街に住み続けたい