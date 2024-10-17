財務省が17日発表した2024年度上半期（4〜9月）の貿易統計（速報値）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は3兆1067億円の赤字だった。赤字は半期ベースで7期連続。輸出入額はともに伸びたが、為替相場の円安ドル高などを背景に輸入の伸びがより大きくなり、赤字幅は前年同期より14.4%拡大した。輸入額は前年同期比7.0%増の56兆6571億円だった。原油などのエネルギー関連が円安の影響などで3.1%増加した。品目別で