2024年10月23日(水)19:00〜21:00放送1周回って知らない話2時間SP！【ゲスト】■長嶋一茂■阿部一二三、阿部詩【VTRゲスト】■高嶋ちさ子 【パネラー】岡田結実、アインシュタイン、浮所飛貴（美 少年）、SHELLY、柴田英嗣(アンタッチャブル)、藤本美貴、ゆうちゃみ、山田美保子 【オンエア内容】今回は、親子の真実を大公開SP！▼高嶋ちさ子家族に独占密着！留学中の二男がコンサートに出演も、ちさ子から愛の大説教