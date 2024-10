Appleが純正地図アプリの「Appleマップ」上でユーザーにビジネスをわかりやすく表示するために始めた「Apple Business Connect」を拡張し、メールアプリやSiriなどでも企業情報を表示できるようにすると発表しました。これにより、あらゆる規模の企業が10億人を超えるAppleユーザーに対してブランドロゴをわかりやすく表示することができるようになります。Apple expands tools to help businesses connect with customers - Apple