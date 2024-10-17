NHK朝ドラ「おむすび」のヒロイン・結（橋本環奈）の母親役を演じている女優の麻生久美子（46）が好評だ。結と、クセ強のその祖父（松平健）や父（北村有起哉）と食卓を囲み、結を温かく見守るシーンが、いかにも優しくてしっかり者の“お母さん”という感じでハマっているのだ。【もっと読む】麻生久美子、緑川静香も壮絶体験…第2次“貧乏ブーム”到来か（2015年）■ザリガニがご馳走しかし、順風満帆な女優人生の陰には壮絶