第４世代原発の将来高温ガス冷却炉設計責任者・張作義氏に聞く 【新華社北京10月17日】原子力エネルギーは強大かつ神秘的な存在で、これをいかにして安全かつ制御可能な状態で人類のために利用するかという難題に、数世代の科学者が挑んできた。中国発電大手の中国華能集団は2023年末、山東省にある石島湾高温ガス冷却炉原子力発電所の商業運転を開始した。国家重要科学技術特別プロジェクトの代表的な成果であり、世界初の第4