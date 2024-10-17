アジア株上海株0.8%高、このあとの当局記者会見に期待豪州株は力強い雇用統計受け上げ幅やや縮小 東京時間10:48現在 香港ハンセン指数 20682.51（+395.66+1.95%） 中国上海総合指数 3231.31（+27.55+0.86%） 台湾加権指数 23018.81（+7.83+0.03%） 韓国総合株価指数 2609.82（-0.54-0.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8348.50（+63.75+0.77%） アジア株は韓国を除いて上昇、前日の米株高