東京時間10:54現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝12889.00（+24.00+0.19%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2696.40（+5.10+0.19%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先の上昇を受けて堅調地合い継続