広島は１７日、栗林良吏投手（２８）が１６日に群馬県内の病院で右肘関節手術を行ったと発表した。術式は「関節鏡視下骨棘切除術」で復帰時期は未定となっている。栗林は今季、自己最多の６０試合に登板して０勝４敗。９月２１日・巨人戦で球団最多記録に並ぶ、自己最多の３８セーブを挙げていた。