「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在でＳＩＧグループが「買い予想数上昇」で５位となっている。 同社は１６日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績に関し、売上高が計画を３億７３００万円上回る４２億７３００万円（前年同期比２４．６％増）、経常利益が１億６５００万円上回る３億６５００万円（同２．５倍）、最終利益が８３０